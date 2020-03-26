ارتفاع اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 73

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في قرية بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، و7 إصابات في قطاع غزة.

وقال ملحم في بيان صدر عنه في ساعة متأخرة من مساء الأمس، إن الإصابتين الجديدتين هما لابن الفقيدة الذي يعمل في الداخل المحتل وعمره 37 عامًا، وعمه البالغ من العمر57 عامًا.

وأوضح أن ن الطواقم الطبية تجري مسحًا لعدد من أفراد العائلة في البلدة، وهم خمسة أشقاء يعملون في الداخل المحتل يعتقد بإصابتهم بالفيروس.

وبخصوص الإصابات في قطاع غزة، أوضح ملحم أنها لمخالطين كانوا يشرفون على اثنين من المصابين داخل الحجر الصحي وتم إبقاؤهم في الحجر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم أمس الأربعاء عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع العدد في القطاع إلى 9 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحالات الـ7 الجديدة جميعها لرجال الأمن ممن خالطوا الحالتين السابقتين في نفس مركز الحجر، مؤكدة أنهم لا زالوا في الحجر نفسه ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز.

وبتسجيل تسع إصابات جديدة، يرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في فلسطين إلى 73 إصابة تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم.