الداخلية تحذر من تداول الشائعات وتناقل معلومات فير موثوقة عن الخطة الوقائية



أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن أية إجراءات جديدة يتم اتخاذها في إطار الخطة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تقوم الوزارة بإعلانها بشكل رسمي وواضح، داعيةً للحذر من تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات في هذه المرحلة الحساسة.



وأوضحت وزارة الداخلية أنَّ إصابة سبعة من عناصر جهاز الشرطة بفيروس كورونا في أحد مراكز الحجر الصحي أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء شعبنا، يأتي في إطار المخاطرة التي يتعرض لها منتسبو وزارة الداخلية والأمن الوطني في كل الظروف والمحطات الصعبة، وتحملهم الأعباء من أجل الذود عن أبناء شعبهم، وحفظ أمنهم وأرواحهم.

وأشارت الوزارة إلى انه تم اتخاذ كل الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة لمتابعة حالة المصابين السبعة، وهم جميعاً بصحة جيدة، مشيرة إلى اتخاذهم مزيداً من الإجراءات الوقائية لحماية القوات الشرطية والأمنية العاملة.