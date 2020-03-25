فنانة من غزة تتغلب على الحجر المنزلي برسومات تجسد واقع فيروس كورونا

تغلبت الشابة "نفين أبو سليم" على الوضع الممل التي تعيشه في منزلها بعد فرض الحجر المنزلي عليها لمدة 14 يومًا عقب عودتها إلى قطاع غزة من الديار الحجازية (السعودية) وذلك بممارسة موهبتها برسم قصص توعوية للأطفال عن خطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية الاحترازية.

الشابة "نفين" كغيرها من المحجورين تقدم نموذجًا ايجابيًا لطريقة استغلال الحجر المنزلي وتحويله إلى مكان حيوي مليء بالإنجازات الشخصية عبر ممارسة موهبتها وأعمالها وتنمية قدراتها الفنية لتصبح في يوم من الأيام وحدة من أبرز الفنانين في فلسطين.





وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية حالة وفاة في بيت لحم بسبب اصابتها بفيروس كورونا الأربعاء، فيما ارتفع عدد الاصابات ليصل إلى 64 اصابة بفيروس كورونا في فلسطين، بينهم اصابتين تم تسجيلهما في قطاع غزة لعائدين من باكستان.

وصول فيروس كورونا إلى فلسطين دفع كافة الجهات المختصة لاتخاذ اجراءات الوقاية والسلامة الاحترازية سواء بفرض الحجر المنزلي الاجباري والحجر الصحي في المستشفيات أو الأماكن المعدة خصيصًا للحجر، واتخاذ قرارات بإغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات ووقف الصلاة في المساجد واغلاق الأسواق وفرض منع التحرك في مناطق محددة.

الرسم في زمن الكورونا

عندما عادت "نفين" إلى قطاع غزة بعد أدائها مناسك العمرة تم حجرها في المنزل لمدة 14 يومًا شعرت خلالها بالملل الكبير وبدأت تفكر بطريقة لقتل هذا الممل والعودة إلى الحيوية والنشاط وروح المثابرة والنجاح.

قررت "نفين" أن تمارس موهبتها برسم قصص الأطفال، واختارت مواضيع تتماشى مع الواقع المرعب والمخيف الذي نعيشه حاليًا في ظل فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 20 ألف شخص في العالم حتى اعداد هذا التقرير.





لجأت "نفين" لرسم صور "أطفال كرتون" ووضعت على أفواههم "الكمامات" وألبستهم في أيديهم "القفازات" إضافة إلى "سوائل النظافة" من صابون ومعقمات ومعطرات ضمن اجراءات الوقاية اللازمة والاجبارية للأطفال خشية من اصابتهم بفيروس كورونا.

وأبدعت "نفين" حينما رسمت صورة الكرة الأرضية يبدو عليها التعب والإرهاق الشديد من الفيروس إضافة إلى احاطة الكرة الأرضية بأسلاك شائكة، تعبيرًا عن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دول العالم للسيطرة على الفيروس.

كما أبدعت الفنانة برسم صورة فيروس كورونا القادم من معبر رفح البري لتستقبله أسلاك شائكة تدلل على الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة إضافة إلى وجود يافطة كتب عليها غزة، كأنها تقول "يمنع دخول الفيروس".

إضافة إلى رسم صور متعددة للأطفال وهم يؤدون الصلاة ويتضرعون إلى الله عز وجل لإنهاء هذا الفيروس القاتل وحمايتهم من تفشي الوباء في العالم.





وتعاني دول العالم من تفشي وباء كورونا في بلادهم وخاصة ايطاليا التي تعتبر في المرتبة الأولى من ضحايا الفيروس ثم تليها اسبانيا وبعدها الصين التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس.

وتوفي حوالي 20,911 من سكان العالم بسبب فيروس كورونا فيما أصيب بالفيروس أكثر من 463,342 أما اللذين تعافوا من الفيروس بلغ عددهم نحو 113,802

تفشي الفيروس كورونا دفع العالم أجمع لاتخاذ اجراءات احترازية لأول مرة في التاريخ وطالت هذه الاجراءات دور العبادة سواء الاسلامية أو المسيحية، حيث أغلقت المملكة العربية السعودية ولأول مرة في التاريخ الحديث الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف وألغت مناسك العمرة لغير المقيمين في مكة فقط.

وكانت الفنانة "نفين" قد أدت مناسك العمرة في مكة المكرمة بارتداء الكمامات والقفازات وسط حالة من الخوف والرعب في المملكة من تفشي فيروس كورونا.

تصوير الزميل: أشرف أبو عمرة















