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الصحة في غزة تعلن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9

  • فلسطين اليوم
  • 23:32 - 25 مارس 2020
حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (12) حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (12)
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع العدد في القطاع إلى 9 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحالات الـ7 الجديدة جميعها لرجال الأمن ممن خالطوا الحالتين السابقتين في نفس مركز الحجر، مؤكدة أنهم لا زالوا في الحجر نفسه ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا من داخل قطاع غزة وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر.

وبعد تسجيل الحالات السبع يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 9 حالات.

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