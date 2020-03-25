عدد وفيات واصابات فيروس كورونا في العالم .. اسبانيا تتفوق على الصين

ارتفع عدد وفيات واصابات فيروس كورونا في دول العالم بشكل كبير جدًا خلال الـ24 ساعة الماضية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا.

ووفقًا لمقارنة الإحصائيات في عدد الوفيات والاصابات بين اسبانيا والصين فقد تفوقت اسبانيا على الصين في عدد الوفيات والاصابات لتصبح في المرتبة الثانية بعد ايطاليا.

وسجلت السلطات الصحية في اسبانيا اليوم الاربعاء نحو 738 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة فقط، ليرتفع عدد الوفيات في اسبانيا إلى 3434 وفاة، فيما بلغ عدد الاصابات في اسبانيا حوالي 47610 حالة.

وجاء تجاوز اسبانيا للصين بتسجيل عدد الوفيات خلال اليوم الواحد فتسجيل وفاة 738 حالة وفاة لم تسجل في الصين في 24 ساعة وهي بؤرة الفيروس.

وفي امريكا فقد سجل مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها (CDC) وفاة نحو 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة.

عدد وفيات فيروس كورونا في العالم

ووفقًا للإحصائيات الرسمية التي تسجل في جميع دول العالم فإن عدد وفيات فيروس كورونا في العالم حتى مساء اليوم الأربعاء وصل إلى نحو 20,543 حالة وفاة والمصابون بلغ عددهم 454,456 أما المتعافون من فيروس كورونا وصل عددهم نحو 113,128.