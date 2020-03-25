اغلاق كنيسة القيامة لمدة اسبوع بسبب فيروس كورونا

قرر رؤساء الكنائس في فلسطين مساء اليوم الأربعاء اغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلة ابتداءً من مساء اليوم لمدة أسبوع قابل للتمديد حسب الحاجة.

وأوضح رؤساء الكنائس المسيحية إلى أن قرار المنع جاء حرصا منهم في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا وتماشيًا مع حالة الطوارئ.

فيروس كورونا في فلسطين

وسجلت فلسطين أول حالة وفاة مساء اليوم الأربعاء لسيدة في مدينة بيت لحم واصابة أكثر من 50 فلسطينيًا بفيروس كورونا.

أما في الاراضي المحتلة (إسرائيل) فقد تم تسجيل وفاة 5 حالات لمستوطنين إسرائيليين وبلغ عدد الاصابات أكثر من 2170 حالة.