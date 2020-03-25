ووهان الصينية تعود للحياة بعد أشهر على الحجر الصحي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر عودة مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى طبيعتها بعد قرار الجمهورية الصينية برفع الاغلاق عنها جزئيًا يوم 4 أبريل المقبل.

وفي ذات السياق رفعت الجمهورية الصينية القيود على حركة السكان الاصحاء في اقليم هوبي أحد أقاليم مدينة ووهان، وذلك بدءً من منتصف الليلة الماضية.

فيروس كورونا الذي بدأ من ووهان الصينية انتقل إلى أغلب دول العالم وتحول لوباء قاتل.

وبلغ عدد الوفيات في العالم من فيروس كورونا حتى مساء اليوم الأربعاء 20,500 حالة وفاة، بينما وصلت عدد الاصابات إلى 452,602 اصابة.