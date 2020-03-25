أول اصابة لشاب فلسطيني من اللاجئين في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم الأربعاء أول اصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لأحد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هدى السمرا أكدت بأن الصحة اللبنانية اشتبهت بـ7 حالات من اللاجئين الفلسطينيين إلا أن نتائجهم جاءت سلبية باستثناء نتيجة واحدة جاءت ايجابية بمعنى اصابتها بالفيروس.

وأشارت إلى أن المصاب لشاب يقطن خارج المخيمات الفلسطينية في منطقة برجا.

وأوضحت السمرا بأن الصحة اللبنانية طلبت من المصاب بحجر نفسه في المنزل والاهتمام بصحته بحجة أن وضعه الصحي لا يستدعي الدخول للمستشفى.

وشددت على أن الأونروا ووزارة الصحة ستتتابعان حالة المصاب من منزله أولًا بأول، داعيةً لضرورة تعاون جميع الأطراف من فصائل فلسطينية ولجان شعبية وجمعيات ومؤسسات ومتطوعين من أجل نشر الوعي وتضافر الجهود من أجل تقديم كافة المساعدات الممكنة للاجئين الفلسطينيين.

وارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 333 حالة بعد تسجيل 29 اصابة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات، وتم شفاء 8 حالات.