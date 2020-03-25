صدور نتائج فحص كورونا الخاص بالمستشارة الألمانية ميركل

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء، عن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس كوورنا والذي خضعت له المستشارة، أنغيلا ميركل.

وأكدت الحكومة الألمانية أن نتائج الفحص الثاني يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض.

وقالت الحكومة في بيان صحفي، إن الفحص الثاني أكد نتائج الفحص الأول، التي تشير إلى عدم إصابة ميركل.

وأضاف البيان "مع ذلك أن ميركل ستخضع في أوائل الأسبوع المقبل لفحص جديد للتأكد نهائيا من أنها غير مريضة"، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية لا تزال تشتغل في ظروف الحجر الصحي المنزلي.

وأعلن مكتب ميركل، يوم 23 مارس، أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية الخاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج سلبية، ما أشار مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.

وسبق أن ذكرت برلين أن ميركل دخلت الحجر الصحي المنزلي بعد أن تبين أن الطبيب، الذي أعطى تطعيما للمستشارة، مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" .

وقال هيلغه براونمدير، مدير مكتب المستشارة الألمانية، إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع الطبيب الذي ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.