أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن مصادر رسمية، إن المريضين توفيا في العاصمة موسكو وكانا الأول منهما في 88 عاما والثاني من 73 عاما من عمرهما.

وأوضحت أن :تسجيل إصابتهما بعدوى فيروس كورونا المستجد، وتم تأكيد أنهما عانيا من الالتهاب الرئوي، كما رصدت إصابتهما بأمراض مزمنة".

ويعتبر المريضين أول متوفيين مسجلين جراء فيروس كورونا في روسيا منذ بدء التفشي في البلاد.

وحتى مساء اليوم الأربعاء سجلت في أراضي روسيا 658 إصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل عام، بينها 480 في موسكو، فيما تم رصد 30 حالة شفاء.