إعلان أول حالة وفاة بكورونا في فلسطين وتسجيل اصابتين جديدتين

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة.

وأضاف ملحم أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية، وزوج ابنتها، فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.

وتتخذ الحكومة الفلسطينية في الضفة المحتلة سلسلة من الإجراءات الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، إلى جانب اتخاذ الوزارات العاملة في قطاع غزة إجراءات مشابهة مع الإشارة إلى نقص في المعدات الصحية نتيجة الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 14 عاماً.