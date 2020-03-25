آخر مستجدات متابعة فيروس كورونا في قطاع غزة

قالت وزارة الصحة إنها أجرت 151 فحصًا مخبريًا للعائدين إلى قطاع غزة حتى اليوم الأربعاء، منها 149 حالة سلبية.

وأوضحت الصحة على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة، أن هناك حالتين ايجابيتين تم الاعلان عنها مطلع الأسبوع الجاري، ولم يتم تسجيل أي اصابة جديدة في قطاع غزة.

وبين القدرة أن الطواقم الطبية تتابع بشكل حثيث رعاية 1865 عائدًا إلى قطاع غزة في 22 مركزًا للحجر في محافظات القطاع.

وذكر القدرة أن 1503 أنهوا الحجر المنزلي، فيما لا زالت الصحة تتابع 1205 ينهون الحجر نهاية الأسبوع، مبينًا أن حالتهم جميعًا جيدة ولم تطرأ عليهم أي أعراض مرضية.

يتبع..