هل يجوز الصلاة خلف صلاة مقولة عبر التلفزيون أو الإذاعة؟.. الإفتاء المصرية تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية "إنه لا يجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة"، جاء ذلك في أعقاب تساؤلات مواطنين عرب ومصريين بعد اغلاق المساجد.

وأضافت «الإفتاء»، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لا فرق في ذلك بين صلاة جمعة أو غيرها.

وقررت وزارة الأوقاف المصرية، يوم السبت الماضي، إغلاق جميع المساجد على مستوى المحافظات، ومنع إقامة صلاة الجماعة والجمعة، لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من الدول العربية والإسلامية ومن بينها فلسطين، أعلنت اغلاق المساجد، كخطوة احترازية ووقائية خشية من فيروس كورونا (كوفيد_19).