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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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رابط الفحص: موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس (3) 2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:19 - 25 مارس 2020
رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8 رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8
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كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" ان اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ستعلن خلال اليومين القادمين عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 2020.

وأوضحت المصادر بأنَّ أموال المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس موجودة في قطاع غزة، ولكن هناك ترتيبات تجري حول آلية التوزيع في مراكز البريد، دون الحاجة لتجمعات المواطنين في ظل اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنَّ تأخر صرف المنحة القطرية يعود لإجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، كون أن تكدس الناس أمام مراكز البريد ينضوي عليه مخاطر كبيرة، قد تسبب في تفشي فيروس كورونا، حال كان هناك مصابين.

وبيَّنت المصادر الخاصة إلى أنَّ المنحة القطرية 100 دولار ستصرف لنحو 120 الف أسرة محتاجة.

يشار الى أنه أُعلن في قطاع غزة عن اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، من خلال إغلاق جميع المؤسسات والمرافق التي تشهد تجمعات للمواطنين.

وفيما يلي رابط فحص المنحة لشهر مارس 2020: من هنا

 

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