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فيديو.. "الصخرة" يثير ضجة كبيرة في السعودية.. والسلطات تضع حداً للأمر!

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 15:10 - 25 مارس 2020
الامن السعودي الامن السعودي
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القت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، القبض على أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استهزائه وسخريته من رجال الأمن السعوديين.

وقالت شرطة منطقة مكة في بيان صحفي مقتضب "إن السلطات السعودية القت القبض على الشاب الذي استهزأ بالقوات الأمنية"، مشيرة إلى أنَّ الشاب الملقب بالصخرة سعودي الجنسي ويبلغ من العمر 40 عاماً.

وكان الشاب الملقب بـ "الصخرة" سخر من آلية عمل رجال الأمن السعوديين، مما أثار جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتاعي، وطالب العديد من الأشخاص بالقبض عليه ومحاسبته.

 

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