فيديو.. "الصخرة" يثير ضجة كبيرة في السعودية.. والسلطات تضع حداً للأمر!

القت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، القبض على أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استهزائه وسخريته من رجال الأمن السعوديين.
وقالت شرطة منطقة مكة في بيان صحفي مقتضب "إن السلطات السعودية القت القبض على الشاب الذي استهزأ بالقوات الأمنية"، مشيرة إلى أنَّ الشاب الملقب بالصخرة سعودي الجنسي ويبلغ من العمر 40 عاماً.
وكان الشاب الملقب بـ "الصخرة" سخر من آلية عمل رجال الأمن السعوديين، مما أثار جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتاعي، وطالب العديد من الأشخاص بالقبض عليه ومحاسبته.
#شرطة_منطقة_مكة:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 24, 2020
إشارة مقاطع الفيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة إساءات لرجال الأمن فقد أسفرت المتابعة عن القبض على صاحب المقاطع
.. مواطن في العقد الـ 4 من العمر تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية pic.twitter.com/yOOzeMQJ37
مرة ثالثة مع الصعلوك (الصخرة)— مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) March 23, 2020
وفي إساءة لرجال أمننا البواسل رجال الوطن الغالي.. الذين يضحون ويسهرون من أجلنا..
هذه السخرية من هذا الصعلوك لرجال أمننا الأوفياء يجب أن لا تمر مرور الكرام ويجب أن يؤدب عليها.. #الصخره_يسي_لجهود_الدوله pic.twitter.com/NBHcX01Yyp