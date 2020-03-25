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دعما للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

دعوية الجهاد تطلق حملة الكترونية تحت وسم "التزامك عبادة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:16 - 25 مارس 2020
مسجد الخالدي مسجد الخالدي
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أطلقت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء حملة الكترونية تحت وسم "التزامك عبادة"، دعمًا واسنادًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة خشية من وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة الدعوية بأن الحملة ستنطلق اليوم الأربعاء الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القدس المحتلة عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة لتوعية المواطنين على الدور الاخلاقي والديني والشرعي للالتزام في المنازل التزامًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خشية من تفشي الوباء القاتل بين أفراد المجتمع المسلم.

كما وتؤكد الحملة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة حفاظًا على السلامة الشخصية لجميع أبناء المجتمع، ومن بينها وقف الصلاة في المساجد لمدة أسبوعين.

واستذكرت اللجنة الدعوية جملة من الأحاديث النبوية التي تدفع الناس للالتزام في منازلهم أو مناطقهم وعدم التنقل في حال أصيت مدينة أو منطقة ما بفيروس كورونا.

ومن بين ما استذكرته اللجنة الدعوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يوردن ممرض على مصح".

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد".

كما قال النبي: "أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك".

وفي حديث أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحًا"، وهذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاتك في بيتك للعذر لا تنقص أجرك.

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