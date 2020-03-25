كورونا السعودية: الملك سلمان يصدر أمرًا جديدًا للحد من تفشي الفيروس

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزي، اليوم الأربعاْ، أمرًا بمنع خروج سكان منطقة المملكة الـ13 أو الانتقال لمطنقة أخرى، إضافة لمنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا لضوابط الجهات المعنية.

جا ذلك بعد يومٍ من تسجيل المملكة لـ205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس وحتى انتهاء مدة المنع من التجول التي سبق وأن أعلنها العاهل السعودي.

و"لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونصت الإجراءات الجديدة على "تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون للجهة المعنية، بناءا على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق".

يشار إلى أن السعودية أعلنت أمس الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمقيم أفغاني (51 عامًا).