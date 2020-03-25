إصابة ولي العهد البريطاني بفيروس كورونا المستجد

أكدت وسائل إعلام بريطانية، أن أمير ويلز وولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وقالت صحيفة "صن" نقلا عن بيان صادر عن إقامة "كلارنس هاوس" الملكية، أن الأمير تشارلز ظهرت عليه أعراض بسيطة للفيروس، مشيرةً إلى أنه بصحة جيدة واضطر لمواصلة العمل من البيت حتى يمثل للشفاء.

وفي السياق، قالت وسائل الإعلام البريطانية، إن دوقة كونروال خضعت للتحاليل، وتبين أنها لم تصب بالفيروس، لكنها ستقوم بعزل نفسها لمدة 14 يومًا.

ولم يشر البيان الصادر عن مكتب ولي عهد بريطانيا لكيفية إصابته بالمرض، وذلك نظرا للعدد الكبير من المشاركات التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

أما قصر بكنغهام فقال في بيان إن "الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 مارس قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى".