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كيف يواجه أثرياء العالم فيروس "كورونا"؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:51 - 25 مارس 2020
يخت يخت
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يشير تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن أثرياء العالم يحاولون النجاة من فيروس كورونا بالرحلات عن طريق طائرات خاصة ويخوت فارهة، والاستقرار في أماكن أمنة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة "برجس" لليخوت جوناثان بيكيت، قوله، إن اليخت في مناخ جميل ليس مكانا سيئا للعزل الذاتي من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمواقع النائية للرحلات البحرية، مثل ألاسكا وجزر جنوب المحيط الهادئ، يتزايد.

يضيف بيكيت، أن عائلة واحدة استأجرت يختا لتسعة أسابيع، وهناك حجوزات أخرى لفترات أطول.

وتتوقع الصحيفة أن يدفع مستأجرو اليخوت 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، إلى جانب تكاليف الطاقم، والتي قد ترتفع التكلفة إلى 500 ألف جنيه إسترليني لليخوت الكبيرة التي يمكنها تخزين ما يكفي من إمدادات لعدة أشهر.

وتشهد الطائرات الخاصة نصيب من هذه الرحلات وازدهرت مع توقف رحلات الطيران وإغلاق البلدان لحدودها شهد هذا القطاع مؤخرا ازدهارا، في اضطر الأثرياء لاستئجار الطائرات الخاصة للتنقل إلى مناطق تكون اجواؤها مفتوحة.

ووفق أخر إحصاءات لفيروس كورونا عبر العالم، فقد وصل عدد المصابين حول العالم ، 428,948 في حين وصل عدد الوفيات 19,152، وتعافى نحو 110,047 شخص.

 

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