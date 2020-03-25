منافسة بين ميسي ورونالدو للتبرع في مواجهة فيروس "كورونا"

قدم لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم يوفنتوس الإيطالي ووكيل أعماله خورخي مينديز، مجموعة من المساعدات في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتبرع كريستيانو ووكيله تبرعا لمستشفى سانتا ماريا في لشبونة بمواد إلى 20 أسرة، بالاضافة إلى أجهزة تنفس صناعي وأجهزة قياس ضربات القلب ومضخات وحقن، كما تبرعا بمواد إلى جناح بمستشفى سانتو أنطونيو تتضمن 15 سريرا للرعاية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي، وسيطلق اسما رونالدو ومينديز على الأجنحة الثلاث في بورتو.

وقال باولو باربوزا رئيس مجلس إدارة مستشفى سانتو أنطونيو، في بيان "نود تقديم الشكر ل ومينديز على هذه المبادرة المفيدة للبلاد في هذا الوقت"، وفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية.

يشار إلى أن البرتغال سجلت إصابة 2362 شخصًا مصابون بفيروس كورونا، وتوفي 29 شخصا حتى الآن، وهو معدل منخفض مقارنة بإيطاليا وإسبانيا، لكن نظامها الصحي بات تحت ضغط بالفعل.

لاعب برشلونة يتبرع بمليون يورو

على الصعيد ذاته، تبرع لاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي بقيمة مليون يورو، والذي سيتم تقسيمه بين مستشفى "كلينك دو برشلونة" ومركز طبي آخر في الأرجنتين، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأعلن مستشفى "كلينك دو برشلونة" في العاصمة الكتالونية، أن ميسي قدم تبرعا بمبلغ مالي كبير لمحاربة فيروس كورونا، وقدموا له الشكر على هذا التصرف.

وتجاوزت إصابات بفيروس كورونا المستجد عالميًا، والذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 417 ألف إصابة، وأكثر من 18500 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

وعدت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار فيروس كورونا (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل هائل