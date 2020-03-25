إدلشتاين يعلن استقالته من رئاسة الكنيست "الإسرائيلي"

أعلن الليكودي بولي إدلشتاين رئيس الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، عن استقالته من منصبه.

وجاء ذلك قبل لحظات من بدء جلسة عامة كانت ستعقد لانتخاب رئيس جديد للكنيست، وذلك تطبيقًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي كانت ألزمت إدلشتاين بعقد الهيئة العامة للكنيست من أجل انتخاب بديلًا له.

ووفق القناة 12 العبرية، فإن هذه أول مرة في تاريخ "إسرائيل" يتم استقالة رئيس للكنيست، فيما سيسري مفعول الاستقالة بعد 48 ساعة، وهو ما يعني تأجيل عملية انتخاب بديل له إلى ما بعد هذه المدة، أي حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

وقال إدلشتاين في خطاب استقالته من قاعة الكنيست: "قرار المحكمة العليا يسمح بتدمير الكنيست، وأنه منعا للفوضى ولنشوب حرب أهلية قرر الاستقالة".

يشار إلى أن الكتلة اليمينية بزعامة الليكود قررت مقاطعة الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس جديد للكنيست.

ويأتي ذلك القرار في ظل خلافات شديدة وانقسامات حادة بين الأحزاب الإسرائيلية خاصةً اليمينية من جهة والوسط واليسار من جهة أخرى، بشأن عمل الكنيست الجديد، وكذلك قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية أو طوارئ.