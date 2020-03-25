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كورونا: الأونروا تعلن اليوم مواعيد توزيع "الكبونات"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:35 - 25 مارس 2020
الاونروا الاونروا
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أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن نيتها الإعلان عن آلية استئناف توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" في قطاع غزة.

وكانت الأونروا قد اضطرت لوقف تسليم الكبونات لوضع إجراءات جديدة، للحفاظ على حياة المواطنين خشية تفشي فيروس كورونا.

كما قررت، تحويل 12 مدرسة، لمراكز توزيع "مؤقتة" للمساعدات الغذائية، كخطوة احترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت عن افتتاح نقاط جديدة ومؤقتة، لتوزيع المساعدات الغذائية، في 12 مدرسة موزّعة في مناطق مختلفة من القطاع، وذلك لمنع التجمّعات والاكتظاظ في المراكز الرئيسية لتوزيع تلك المساعدات".

ووعدت باتخاذ كافة تدابير الوقاية و السلامة، من تعقيم كافة المدارس يوميًا بعد الانتهاء من عملية التوزيع، وبعد استئناف الدراسة مجددا".

 

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