ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين اليوم بفيروس كورونا يرفع عدد المصابين لـ62 شخصاً

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم اليوم الأربعاء 25/3/2020، إن عدد المصابين بلغ 62 شخصاً تعافى منهم 17 شخصاً، وذلك بعد اكتشاف حالتين جديدتين اليوم.

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي، حول آخر مستجدات انتشار فايروس كورونا والتدابير الاحترازية في فلسطين، أنه تم تسجيل إصابتين لفتاة من منطقة بطن الهوى في مدينه رام الله نقلت اليها العدوى من خلال والدتها التي قدمت من امريكا وأصيبت بالمرض، واصابه ثانية لسيدة في الستينات من عمرها، من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، لم تعرف حتى الان سبب الإصابة فهي ليست مسافرة، والمؤشرات بإمكانيه اصابتها من محيطها، حيث يعمل أبنائها بالداخل الفلسطيني، وسيجري لأبنائها الفحص الان.

وقال ملحم أن عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة بلغت 4702 شخصا، فيما أجريت فحوصات ل16 عينه من مصابين في في بيت لحم، والنتائج لم تظهر بعد.

فحوص الطالبتين القادمتين من إيطاليا يوم أمس أظهرت خلوهما من المرض ونقلتا للحجر المنزلي 14 يوما.

وأكد ملحم على دعوه رئيس الوزراء يوم أمس للعمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بالعودة الى مدنهم وبلداتهم وحجر أنفسهم في بيوتهم 14 يوما حفاظا على عائلاتهم ومجتمعاتهم في ظل الاجراءات الإسرائيلية الغير اخلاقية في التعامل، وارتفاع حالات الإصابة في اسرائيل.

وحول ما جرى أمس في جنين من تجمع كبير للمواطنين في استقبال أسير محرر قال إنه تم استدعاء المسؤولين الأمنين عن المنطقة، مؤكدا إن إجراءات قانونية ستجري على من لم يلتزم بالحجر المنزلي.