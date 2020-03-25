التعليم: امتحانات الثانوية العامة لن تشمل موضوعات لم تغطى وجاهيًا

قال وزير التربية والتعليم أ.د مروان عورتاني، إن التعليم عن بعد لا يغني عن التعليم الوجاهي في ظل تعليق الدراسة جراء حالة الطوارئ.

وأكد عورتاني خلال اجتماع عن بعد، عقده مع مجموعة من طلبة البرلمان الطلابي في تربية بيت لحم، على أن امتحانات الطلبة بما فيها الثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهياً.

وهذه الحلقة الأولى في سلسلة اجتماعات سيعقدها وزير التربية والتعليم مع البرلمانات الطلابية في كافة المديريات.

وقد جرى خلال الاجتماع نقاش مجموعة من الأمور التي طرحها الطلبة والتي شملت ترتيبات عقد الثانوية العامة، ومزايا وتحديات التعليم عن بعد لمختلف المراحل، والسيناريوهات المتعلقة بالعام الدراسي.

وعبر وزير التعليم، عن شكره للطلبة على نضج أفكارهم وجديه مقترحاتهم، متمنياً لهم ولذويهم دوام الصحة والسلامة.

وقد نقل أعضاء البرلمان استفسارات عديدة تشغل بال الطلبة في ظل هذه الظروف العصيب، حيث أجاب الوزير على مختلف التساؤلات، مؤكداً ثقته بقدرة الأسرة التربوية بالتعاون مع الأهالي على تجاوز هذه الأزمة.

وتطرق الاجتماع للعديد من الجوانب التي تتعلق بامتحان الثانوية العامة، والمواد الدراسية المطلوبة، وتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس.

وناقش اللقاء برامج التعلم عن بعد ومبادرات التعلم الإلكتروني في ظل الوضع الراهن.





