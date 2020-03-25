الجهاد الإسلامي تطلق حملة دعوية الكترونية بعنوان "التزامك عبادة"

أطلقت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 25/3/2020، حملة دعوية الكترونية بعنوان "التزامك عبادة".

وأوضحت اللجنة الدعوية، أن الحملة التي ستنطلق الساعة السابعة مساء، تهدف إلى حث الناس على كل ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وحثهم على وجوب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة الخاصة بوباء كورونا بما يحقق المصلحة العامة والخاصة.

وقالت:"إن الحملة تأتي في ظل الأحوال العصيبة التي نعيشها، حيث يحتاج الناس منا للكلمة الطيبة التي تبث فيهم الأمل، وترفع عندهم اليقين، وتحثهم على فعل كل نافع في دنياهم وآخرتهم، حتى تنجلي الغمة".

وأكدت اللجنة، لى وحدة الموقف الشرعي كانت الحملة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بقسم الوعظ والإرشاد، والجهات الدعوية الأخرى.

وأوضحت اللجنة أن الالتزام عبادة يعني الالتزام بالفتاوى الشرعية، والتعميمات الخاصة باللجنة الدعوية، وبالقرارات الصادرة من الجهات المختصة، المتعلقة بالإرشادات الوقائية في التعامل مع هذا الوباء، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والشرعية المتعلقة بالأزمة من حرمة استغلال حاجة الناس، والاحتكار ورفع الأسعار، ونشر الأخبار بدون تثبت، ونشر الإشاعات.

ودعت اللجنة الجميع لخدمة الدين والوطن والأهل وبُثَّ الخير والطمأنينة والأمل والحفاظ على أرواح أبناء شعبنا بالتوعية والنشر.