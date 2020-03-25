وقف توريد منتجات "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطيني

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء 25/3/2020، عن وقف توريد منتجات شركة تنوفا الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، بعد إصابة أحد عمالها بفيروس "كورونا"، وإدخال 15 عاملا آخرين إلى الحجر الصحي.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أن طواقمها تعمل على سحب منتجات الألبان من خط إنتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه حفاظا على صحة وسلامة المستهلك، داعية في الوقت ذاته المواطنين إلى الاكتفاء باستهلاك المنتجات الوطنية.

وأشارت إلى أن المورد لمنتجات "تنوفا" إلى السوق الفلسطينية توقف عن توريد كميات جديدة من المصنع المذكور لمدة خمسة أيام، تبعا للتدابير الصحية المعمول بها.