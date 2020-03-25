وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر بأزمة قلبية مفاجئة

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر في دولة جنوب السودان إثر أزمة قلبية، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وسائل اعلامية سودانية، إنه من المتوقع أن تباشر السلطات ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم لموارته الثرى.

في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح.

وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن لوكالة فرانس برس "إن الوزير توفي إثر علة مرضية وهو يعاني أصلا من بعض الأمراض المزمنة ".

من هو وزير الدفاع السوداني جمال عمر؟

يشار أن عمر أول وزير دفاع في الحكومة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده، وقبل توليه منصب وزير الدفاع الجديد كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي رئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.

وتم ترقية جمال عمر إلى رتبة فريق أول في 15 نيسان/أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

إلى ذلك، كان عمر جمال يشغل منذ آذار/مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وفي 23 أيار/مايو 2019 أصدر البرهان مرسوماً دستورياً، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيساً للجنة الأمن والدفاع.

يشار إلى أن مفاوضات تجري في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة كانت تقاتل حكومة البشير في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، وجرى وقف المفاوضات عقب وفاة وزير الدفاع.