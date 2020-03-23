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وفاة لواء في القوات المسلحة المصرية خلال مكافحته "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:34 - 23 مارس 2020
الجيش المصري.JPG الجيش المصري.JPG
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اعلنت السلطات المصرية اليوم الاثنين 23/3/2020 عن وفاة اللواء شفيع عبد الحليم داوود، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض بالبلاد.

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، تأتي بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته..

وكانت القوات المسلحة قد تقدمت بنعي فى وفاته، ذكرت فيه أنه بمزيد من الحزن والآسى، فانها تنعى ابن من ابنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال إشتراكه فى أعمال مكافحة إنتشار المرض بالبلاد

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