أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

أعلنت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، أن أحد الأعراض الجديدة لفيروس "كورونا" المستجد قد يكون فقدان حاستي التذوق والشم، داعين أي شخص يعاني من هذه الأعراض إلى أن عليه أن "يعزل نفسه".

وأوضحت الجمعية البريطانية في بيان لها، أن المرضى بفيروس كورونا والذين لا يعانون من الأعراض المعتادة، كالحمى والسعال، يمكن أن تظهر عليهم أعراض من قبيل فقدان التذوق والشم.

وبناء على المعلومات القائلة بأن نقطة دخول الفيروس لجسم الإنسان غالبا ما تكون من العيون والأنف والحنجرة، نوهت الجمعية إلى أن الأشخاص الذين فقدوا حاستي التذوق والشم وليست لديهم أعراض أخرى، فهم أيضا مضطرون لعزل أنفسهم للحد من انتشار الفيروس.

وأفادت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، أول نائبة بريطانية أصيبت بفيروس كورونا، بأنها فقدت حاستي التذوق والشم.

ووصف مريض آخر في نيوجيرسي بالولايات المتحدة أعراضه بأنها تشبه "الإنفلونزا السيئة جدا"، مضيفا أنه "لم يكن لدي حاسة تذوق ولا حاسة شم، وهو أمر غريب لم أشعر به من قبل، إضافة إلى الحرارة العالية، وعندما كانت حرارتي تنخفض كنت أشعر بالبرد بسرعة كبيرة، إضافة إلى الشعور بالدوار لبضعة أيام".

وقالت الدكتورة ناتالي ماكديرموت، المحاضرة الطبية في كلية كينغز لندن، إن فقدان التذوق والشم شائع في حالات العدوى التي تحدث عادة من خلال "الأنف أو الحنجرة". منبهة إلى أن الأبحاث حول الأعراض الجديدة للفيروس ليست معروفة تماما في الوسط الطبي.