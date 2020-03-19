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تركيا تقرر اغلاق المساجد يومي الجمعة والسبت لمواجهة كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:23 - 19 مارس 2020
المساجد في تركيا المساجد في تركيا
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قررت تركيا إغلاق المساجد يومي الجمعة والسبت ، خلال ليلة الإسراء والمعراج، وذلك كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في خطاب لرئاسة الشؤون الدينية التركية علي أرباش، أُرسل إلى دور الإفتاء في الولايات التركية بالعمل بقرار اغلاق المساجد في عموم تركيا.

وأشار أرباش، إلى أن "دفع المضرة أولى من جلب المنفعة، وحفظ النفس البشرية من أهم أسس الدين الإسلامي". مبيناً أن هذا القرار يأتي ضمن إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشؤون الدينية التركية، تعليق صلوات الجماعة والجمعة، للوقاية من كورونا.

وسجلت تركيا، الخميس، ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191.

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