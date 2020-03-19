كورونا يحجر على نصف مليار شخص في العالم

أفادت وكالة "فرانس برس" أن نحو 500 مليون شخص على مستوى العالم يخضعون حالياً لإجراءات العزل (الحجر الصحي) بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في بلدانهم.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومات مختلف في دول العالم، من الصين إلى جمهورية التشيك وفنزويلا، وايطاليا وبعض المناطق في دول اصيبت بالفيروس، دعوا المواطنين للالتزام بالمنزل وعدم الخروج نهائياً الا للضرورة القصوى، لمحاولة تجنب الاصابة بالفيروس الخطير.

واتخذت إجراءات الحجر الصحي المنزلي الإلزامي لأول مرة في مقاطعة هوبي الصينية ومركزها مدينة ووهان، التي بدأ الفيروس تفشيه منه أواخر شهر ديسمبر الماضي، لكن القيود على تحركات المواطنين في المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون شخص تم تخفيفها في 14 مارس الجاري.

وأوصت أربع دول أخرى، وهي النمسا وبريطانيا وألمانيا وإيران، مواطنيها بالامتناع قدر الإمكان عن التحركات والاتصالات غير الضرورية، دون فرض إجراءات الحجر الإلزامية على مواطنيها الذين يبلغ عددهم الإجمالي 240 مليون شخص.

وفي سبع دول ومناطق أخرى، وهي تونس، وشرق ليبيا، وبوليفيا، وصربيا، وولاية نيوجيرسي الأمريكية، وبورتوريكو التابعة للولايات المتحدة، والعاصمة الفلبينية مانيلا، تم فرض حظر التجوال الليلي، في إجراء يطال إجمالا أكثر من 50 مليون شخص.