كورونا أمريكا :9 آلاف إصابة ووفاة 150 شخصاً

أكد تقرير أجرته جامعة جونز هوبكنز الامريكية، اليوم الخميس 18/3/2020 عن إصابة أكثر من 9 آلاف حالة من الإصابات بفيروس "كورونا".

وقالت جامعة هوبكنز، انه تم تأكيد 9345 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 150 شخصا.

في الـ11 مارس الجاري صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية ألاف.