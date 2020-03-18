إيطاليا تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا اليوم

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، وفاة 475 شخصاً جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى إحصائية يومية منذ انتشار الوباء في الصين في ديسمبر الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أن إجمالي الوفيات في إيطاليا وصل اليوم إلى 2978 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات 35713.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا، إلى أكثر من 204 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا سيطر على أخبار وسائل الإعلام بشكل كبير جداً، وسط انشغال العالم بآلية التصدي للفيروس، من إجراءات احترازية، بالتزامن مع جهود علماء لانتاج عقار مضاد للفيروس الذي وصف بالقاتل.