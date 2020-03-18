لقاء تفاوضي كبير بين الليكود وتحالف أزرق - أبيض

من المقرر أنْ يلتقي حزب الليكود الإسرائيلي الذي يرأسه بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، مع تحالف أزرق – أبيض، في محاولة جديدة للوصول لتفاهمات أوسع لتشكيل حكومة وحدة.

وذكرت قناة ريشيت كان أنَّ هناك تقدمًا محدودًا في التفاهمات بين الجانبين، في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه لم يجرِ أي لقاء سابق بين الحزبين، وأن اللقاء الذي سيعقد اليوم هو الأول بينهما.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنَّ هناك توافق داخل حزب أزرق - أبيض على أن يكون هناك حكومة بالتناوب مع الليكود على أن يكون بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء لعام واحد فقط، ثم يتولى بيني غانتس المسؤولية عن الحكومة لثلاث سنوات أخرى.

ويسعى الليكود منذ أشهر طويلة لأن يصل لاتفاق مع حزب بيني غانتس لتشكيل حكومة بالتناوب، على أن تكون المدة لكل منهما عامين.