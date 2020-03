صورة الغواصة الأكثر سرية في العالم

نشرت مجلة "فوربس" صورة لغواصة تعد واحدة من أكثر الغواصات سرية حول العالم، وهي من طراز "دولفين".

وأشارت المجلة إلى أن غموض الغواصة الكوبية الوحيدة في البلاد، ناجم من عدم التقاط صور لها في السابق، عدا واحدة كانت مضببة وغير واضحة.

وأضافت: "صورتان على مدى 15 عاما، هذه هي السرية! لدينا أيضا بعض الصور لها التقطت بواسطة الأقمار الصناعية التجارية، وأشير لها في بعض المراجع الكوبية، لكننا نعرف القليل عنها".

وأوضحت: "الأسطول البحري الكوبي في الوقت الراهن يشغل المعدات السوفيتية القديمة التي تم تحويلها إلى سفن صيد، علاوة على أجهزة طوربيدات محلية الصنع، مضيفة أن غواصة الدولفين هذه، على الأرجح تم تجميعها هي الأخرى بنفس الطريقة في كوبا".

New image reveals Cuba's secret #Submarines. First high res image of Delfin Class. #OSINT Still active, mostly seen around Havana. #Cuba #Navy https://t.co/FpN3lgWEqi