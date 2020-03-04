ارتفاع وفيات كورونا في امريكا إلى 11

ارتفعت، اليوم الأربعاء، عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 11. بحسب وزارة الصحة الامريكية.

وأعلنت السلطات الطبية، تسجيل حالتيّ وفاة اليوم، بينهما أول حالة وفاة في ولاية كاليفورنيا، أكثر الولايات الأمريكية سكانا وثالثها مساحة، حسبما نقلت قناة "ABC News".

فيما كانت الوفاة الثانية لليوم في ولاية واشنطن، التي شهدت الوفيات التسعة الباقية.

وقال مسؤولو القطاع الصحي في كاليفورنا، إن الوفاة لشخص كان في رحلة خارجية في الفترة بين 11 و21 فبراير/ شباط الماضي على متن باخرة سياحية انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه المكسيك.

بدوره، أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في مؤتمر صحفي، عن الوفاة التي وقعت في ولاية واشنطن، قائلا إنها لشخص من مقاطعة "كينغ"، دون مزيد من التفاصيل حول هويته أو كيفية انتقال الفيروس إليه، حسب المصدر ذاته.

وسجلت الولايات المتحدة اليوم ارتفاعا في عدد المصابين بكورونا ليصل إلى 154، في وقت وافق البرلمان على تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار بهدف مكافحة الفيروس واحتوائه.