مذيع امريكي يقدم استقالته على الهواء مباشرة

قدم المذيع التلفزيوني الأميركي، كريس ماثيوز، استقالته على الهواء مباشرة، بعد اقترافه سلوك منافي للأخلاق، ولتغطيته للانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي، وفق وكالة "فرانس برس".

واعتذر المذيع ماثيوز في قناة "إم إس أن بي سي"، عن سلوكه بعد ادعاءات له بالتحرش الجنسي، إضافة إلى الردود الغاضبة عليه بعد تغطيته للانتخابات الداخلية.

وقال السبعيني في برنامجه "هاردبول" السياسي، :" أنا اعتذر عن تعليقاتي للمجاملات حول مظهر المرأة".

وفي السياق، وجهت إدارة القناة لماثيوز مزاعم أنه قبل ثلاث سنوات كتب "تعليقات غير لائقة" عن زميلة له في العام 1999، الأمر الذي انتهى به بتقديم استقالته.

An important moment where Chris Matthews apologizes for comparing Bernie’s win in Nevada to Nazi’s storming France.



