مصر توقع على اتفاق سد النهضة برعاية امريكية وتغيب اثيوبي

وقعت الخارجية المصرية اتفاقية سد النهضة خلال الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، يومي 27 و28 فبراير 2020، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.

وزارة الخارجية، أن مشاركة مصر في الاجتماع وعلى مدار الـ4 أشهر أسهمت في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، التي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة، والانتهاء من الدراسات البيئية.

وشددت على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية، وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، وقعت مصر، بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح، تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها، في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق، والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت، باعتباره اتفاقا عادلا ومتوازنا، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة.

وتجدد مصر تقديرها لدور الإدارة الأمريكية، وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاثة، وتأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع، في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات.

واختتمت الخارجية بيانها، بالتشديد على استمرار كل أجهزة الدولة المصرية، في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ، الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها الوطنية، في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله، بكل الوسائل المتاحة.