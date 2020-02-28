فيديو: لقطة طريفة من مدرب إنجليزي والسبب "زوجته اللحوحة"

أثارت لقطة طريفة من مدرب فريق بيرنلي الإنجليزي شون دايش حالة من الضحك بين الصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريق بيرنلي ويوكاسل ضمن مباريات الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد شوهد شون دايش وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية، هو يخرج هاتفه الذكي ويلتقط صورة للصحفيين أثناء انعقاد المؤتمر مما أثار دهشتهم.

وقال دايش للصحفيين: "معذرة، سألتقط صورة لكم، زوجتي تتصل بي بصورة متكررة، وتسألني لماذا لا أرد عليها أو على رسائلها".

وتابع ضاحكا: "سأخبرها أن هذا هو السبب"، ليدخل جميع الصحفيين في حالة من الضحك.

ويحتل بيرنلي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز التاسع.