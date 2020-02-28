ارتفاع وفيات فيروس كورونا في ايران الى 34 شخص

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 34 شخصاً.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايراني كيانوش جهانبور أن الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ143 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد 388 شخصاً، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.

وأضاف جهانبور في تصريح أدلى به اليوم الجمعة لوكالة إرنا للانباء: ان المصابين الجدد الـ 143 بفيروس كورونا بحسب المناطق كالتالي : 64 في طهران، 25 في كيلان، 16 في قم، 10 في اصفهان، 6 في مازندران، 1 في اردبيل، 3 في البرز، 2 في سمنان، 2 في كردستان، 2 في قزوين، 4 في آذربايجان الشرقية، 3 في خوزستان، 2 في كلستان، توفي 8 منهم.

وقال جهانبور: ان متوسط عمر الراقدين في المستشفى أكثر من 50 عاما، فيما يزيد متوسط عمر المتوفين إثر الاصابة عن 60 عاما.

وأشار رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الى عقد لجنة مكافحة كورونا اجتماعها الخامس اليوم الجمعة بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

ودعا رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية المواطنين الى المكوث في منازلهم، والحد من الزيارات فيما بينهم، والامتناع عن الرحلات غير الضرورية، والغاء الاجتماعات والتجمعات الكبيرة في البلاد، إضافة إلى الالتزام برعاية مبادئ الصحة والسلامة الشخصية.

وكان قد أعلن جهانبور في تصريح له أمس الخميس عن ارتفاع عدد حالات الوفيات اثر فيروس كورونا في البلاد الى 26 والمصابين 245 أشخاص.