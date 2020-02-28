نتنياهو يواجه فضيحة جديدة.. سارة تورطه من جديد!

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية النقاب عن تقديم نير هيفيتز المستشار الإعلامي السابق لبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شهادة أمام الشرطة الإسرائيلية بشان تناول نتنياهو وزوجته العشاء في أحد مطاعم موسكو بتكلفة وصلت إلى 24 ألف دولار.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو وزوجته سارة تناولا في شباط/ فبراير 2010، خلال زيارتهما موسكو وجبة عشاء مميزة، وسيجار، ونبيذ من الفاخر.

وبين هيفيتز انَّ جيل شيفر رئيس العلاقات الخارجية في مكتب نتنياهو سابقًا، أبلغه بذلك، مشيرًا إلى أن نتنياهو نقل الفاتورة لرجل أعمال ملياردير كان يجلس بالقرب منهما من أجل دفعها.

وقال حزب الليكود تعليقًا على ذلك، إن هذه قصة وهمية أخرى وهدفها إيذاء نتنياهو قبل الانتخابات.