"غوغل" تطلق تقنية ثورية في مجال الصور

أطلقت شركة "غوغل" تقنية "ثورية" جديدة في عالم الصور، تجعل الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عمّا يراه فيها.

نشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا بشأن تحديث "غوغل" الأخير للصور، الذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.

ويمكن من خلال تلك التقنية على غوغل معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.

يمكن الوصول للتقنية الجديدة وذلك من خلال الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة عبر غوغل.

ويظهر الوصف وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكافة المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.