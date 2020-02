"غوغل" تطلق تقنية ثورية في مجال الصور

أطلقت شركة "غوغل" تقنية "ثورية" جديدة في عالم الصور، تجعل الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عمّا يراه فيها.

نشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا بشأن تحديث "غوغل" الأخير للصور، الذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.

ويمكن من خلال تلك التقنية على غوغل معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.

يمكن الوصول للتقنية الجديدة وذلك من خلال الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة عبر غوغل.

ويظهر الوصف وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكافة المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.

Later this week, Google Images will show new icons on desktop that provide useful information to indicate if images lead to pages with products for sale, recipes or video content. Mousing-over icons expands them to show the icons with text or length of video…. pic.twitter.com/RrbGnk27iq