فيديو: مراسم تشييع جنازة الرئيس المصري السابق حسني مبارك

شهدت مراسم تشييع جنازة الرئيس المصري السابق حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي حضوراً رسمياً كبيراً، تقدمهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة المصرية.

وحظي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بجنازة عسكرية مهيبة، وسط حضور كبير من قادة القوات المسلحة المصرية، والجهات الحكومية الرفيعة.

وتوفي الرئيس حسني مبارك أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز (91 عاماً).

يشار إلى أن مبارك خضع لعدة عمليات جراحية دقيقة، في مطلع العام الحالي 2020، على إثر تعرضه لوعكة صحية، وتحسنت حالته فيما بعد.

وتولى الرئيس المبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.