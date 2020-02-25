أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن موعد جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفى اليوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي، إن الجنازة ستقام يوم غدٍ الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

ونعت الرئاسة المصرية ببالغ الحزن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة".

وتولى مبارك قيادة القوات الجوية أثناء الحرب عام 1973، والتي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي.

و توفي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع طويل مع المرض.

وأكدت صحيفة الوطن المصرية أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي بعد صراع مع المرض.

وأشارت إلى ان مبارك أجرى عملية جراحية دقيقة، بنهاية يناير الماضي، في أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية، وتحسنت حالته فيما بعد.

وتولى المبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.