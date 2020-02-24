الاحتلال: سقوط صاروخ للمقاومة في مدينة أسدود المحتلة

اكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ للمقاومة الفلسطينية في مدنية أسدود المحتلة.

ونشر أحد المستوطنين في المدينة مقطعًا مصورًا لحظة سقوط الصاروخ، وسط تصاعد الدخان الابيض من المكان، ويأتي ذلك بعد إعلان سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ اتجاه البلدات المحتلة.

وكانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، قد اعلنت ظهر اليوم الاثنين، عن تمكنها من إطلاق رشقات صاروخية، بينها صاروخ بدر 3 ذات الرأس الحربي الكبير اتجاه مدينة عسقلان المحتلة ردًا على عملية اغتيال المجاهدين سليم سليم وزياد منصور في دمشق أمس الاحد.

يشار إلى أن الطائرات الحربية قد شنت أكثر من ٣٤ غارة عدوانية جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في محافظات قطاع غزة الخمس.