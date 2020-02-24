مقطع مصور يوثق سقوط صاروخ من غزة في "مستوطنة" إسرائيلية

نشر مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا يوثق لحظة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة اتجاه المستوطنات في منطقة "غلاف غزة".

ويوضح الفيديو المتداول لحظة فشل اعتراض القبة الحديدية الاسرائيلية لصواريخ المقاومة وسرايا القدس، وسقوط صاروخ بالقرب من المستوطنين الذي لا يبعد عنهم سوى أمتار.

وفور سقوط الصاروخ بدأ المغتصبين الذين كانوا يلتقطون صورًا بعدسات كاميراتهم بالصراخ والهروب من شرفة المنزل إلى مكان آخر، وهو مؤشر على مدى حالات الرعب الذي يعيشونه هؤلاء داخل المغتصبات بالتزامن مع ضربات المقاومة.

ويأتي ذلك، في أعقاب مواصلة المقاومة وفي مقدمتهم سرايا القدس تدك جميع المستوطنات المحاذية للقطاع غزة بالصواريخ، ردًا على جريمة استشهاد الشاب محمد الناعم.

وكان الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، قد غرد اليوم الاثنين، على "تويتر" يؤكد بها مواصلة السرايا قصف المغتصبات الاسرائيلية، وأن جريمة اغتيال عنصرين من السرايا في سوريا لن تمر مرور الكرام وان الحساب لا يزال مفتوحًا.