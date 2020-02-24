"كورونا" يوسع انتشاره البحرين تسجل إصابة وتزايد المصابين في ايران وكوريا

رغم التحذيرات المتواصلة من تفشي الفيروس، إلا أن "كورونا المستجد" انتشر في معظم دول العالم، وخرج عن نطاق الصين بشكل كبير، حيث ارتفع عدد المصابين في بريطانيا إلى 13، فيما سجلت البحرين أول إصابة، كما ظهر في لبنان وإيطاليا وإسرائيل لأول مرة وزيادة عدد المصابين في إيران وكوريا الجنوبية.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 13، وذلك بعد ثبوت إصابة 4 حالات جديدة كانوا على متن باخرة سياحية في اليابان.

واحتجزت السفينة "دايموند برنسيس" بالحجر الصحي في اليابان بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لدى أكثر من 600 شخص من ركاب السفينة، وذلك في أكبر تجمّع للإصابة بالفيروس من نوعه خارج الصين.

وكان على متنها 3.700 شخص، وبعد الفحوصات بدأت الحالات التي أظهرت نتائج سلبية للفيروس في مغادرة السفينة، بعد خضوعها لحجر صحي دام 14 يوما.

وقد ظهر فيروس كورونا يظهر في لبنان وإيطاليا وإسرائيل لأول مرة وزيادة عدد المصابين في إيران وكوريا الجنوبية .

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الإيطالية أن امرأة مصابة بالسرطان وفيروس كورونا المستجد توفيت في لومبارديا، مما يرفع عدد الوفيات الأحد إلى ثلاثة، لتكون البلد الأكثر تأثرا بالوباء في أوروبا.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها بعد تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المميت.