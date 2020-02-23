بينت يصادق على تخطيط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي

صادق وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، على تخطيط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي.

وقال بينت خلال اقتحامه مدينة الخليل برفقة رئيس حكومة الاحتلال، وأضاف بينيت لدى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، أنه "لن يتم إخلاء أي مستوطنة، ولن يتم اقتلاع أي يهودي من بيته".

وتابع: "نحن في الطريق نحو تطبيق حلم السيادة، ولا يوجد مكان يليق أكثر بسيادة إسرائيل من مدينة الآباء والأمهات، واليوم نعطي ضوءا أخضر لتنفيذ مشروع المصعد".

وجدد بينيت معارضته تسليم "سنتمتر واحد من أراضي أرض إسرائيل للعرب".

وفي السياق قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "ترسيم خرائط حدود مخطط الضم بموجب صفقة القرن سينتهي الأسبوع الحالي".

وبحسب وسائل اعلام عبرية، يصل إلى الكيان المحتل اليوم الطاقم الاميركي المكلف بعملية مسح أراضي الضفة الغربية تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تطبيقًا لصفقة القرن الأميركية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ويضم الطاقم سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان، والمستشار الرئاسي اريه لايتستون والمسؤول عن الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الامن القومي الاميركي سكوت ليث.