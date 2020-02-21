الايرانيون يصوتون لاختيار ممثليهم في البرلمان

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الـ 11 في إيران.

وبدأت عملية التصويت في الساعة 07.30 صباحاً، في 55 ألف مركز اقتراع بمختلف مناطق إيران.

ويحق لـ57 مليون و918 ألف ناخب التصويت لانتخاب نواب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدا.

ويتنافس في الانتخابات الإيرانية 7 آلاف و148 مرشحاً، حيث تستمر عمليات التصويت حتى الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش.

وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته مع انطلاق عمليات التصويت، داعيا المواطنين للمشاركة في التصويت.

وقال في تصريح صحفي " التصويت واجب ديني. سيضمن أيضا المصالح الوطنية لإيران. أدعو كل من يهتم بالمصالح الوطنية إلى المشاركة في التصويت".