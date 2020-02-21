آخر اخبار كورونا: وفيات فيروس كورونا ترتفع بشكل مخيف.. طالع الحصيلة!

ارتفعت حصيلة الوفيات في فيروس كورونا المستجد في الصين إلى حوالي 2236 حالة، إلى جانب ارتفاع عدد المصابين إلى حوالي 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية بالصين أنَّ 2236 شخصاً توفوا في فيروس كورونا، إلى جانب اصابة حوالي 75 ألف و465 شخصاً غالبيتهم من الصينيين، مؤكدة أن حوالي 11 الف حالة و633 حالتهم خطيرة، وأن حوالي 18 الف و264 شخصاً تعافوا من الفيروس. شخصا بعد شفائهم"​​​.

وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 أشخاص من المستشفيات، وتوفي 118 شخصا(115 منهم في مقاطعة هوبي).

من جهته أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مشجع".

ولم تتكن المنظمات الصحية الدولية والجهات المسؤولة في الصين من التوصل إلى عقار ناجع لموجهة فيروس كورونا المتفشي في الصين.